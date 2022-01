One night of Queen Caen, 3 janvier 2023, Caen.

One night of Queen Zénith de Caen Rue Joseph Philippon Caen

2023-01-03 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-03 Zénith de Caen Rue Joseph Philippon

Caen Calvados

La tournée « One night of queen » sera de retour en 2023 au Zénith de Caen.

Vous pourrez retrouver sur scène Gary Mullen & The Works qui vous feront vibrer sur les plus grands tubes de Queen.

Dans un show d’une qualité extraordinaire, Gary Mullen est véritablement le sosie vocal et physique de Freddie Mercury. Avec son groupe « The Works », il réussit l’incroyable pari de ressusciter la magie, la force et la virtuosité du groupe légendaire Queen. Brian May, guitariste légendaire de Queen, certifie que Gary Mullen, non seulement dans sa performance scénique mais dans sa voix, est digne de l’excessif Freddie Mercury.

Plus de renseignements sur le site du Zénith de Caen.

