ON VOUS PARLERA DE PASTEUR Besançon, 1 juillet 2022

ON VOUS PARLERA DE PASTEUR

41 Avenue de l'Observatoire, Besançon

2022-07-01 09:00:00 – 2022-07-01 17:00:00

A L’OBSERVATOIRE 41 Avenue de l’Observatoire

Besançon

Doubs

Besançon

ON VOUS PARLERA DE PASTEUR

L’université de Franche-Comté prend le contrepied du bicentenaire de Louis Pasteur.

Venez vous interroger sur votre rapport aux sciences et à la recherche d’aujourd’hui héritée des découvertes du XIXe siècle.

Du savant au chercheur, des controverses scientifiques aux polémiques médiatiques, la figure de Pasteur sera la porte d’entrée

pour interroger la figure du chercheur et de la chercheuse sous toutes ses coutures, du cliché au fantasme, du modèle au génie !

Stands

Virologie, environnement, microbiologie, hygiène et santé… Venez découvrir les travaux des chercheurs et chercheuses d’aujourd’hui. Expériences et démonstrations à la clé

Ateliers

Des ateliers pour les petits et les grands pour s’initier aux sciences :

-Herbier botanique, Jeux sur les interactions humain et nature

Pasteur, de la chimie à la microbiologie

« Comment les travaux de recherche en chimie de Louis Pasteur ont conduit cet immense savant à la découverte du monde des micro-organismes ? »

conférence de Sylvain Picaud, directeur de recherche au CNRS, directeur de l’Institut UTINAM.

Table ronde et temps d’échange

Venez assister à une table ronde de chercheurs autour de la question de l’engagement du chercheur dans la cité : Éthique de la recherche et responsabilité citoyenne.

Expositions

Des chercheurs vous proposent des visites commentées de l’exposition Patrimoine scientifique du XIXe siècle, des collections de l’université de Franche-Comté.

Un espace sera dédié à Marie Pasteur « Où est Marie »

Les contributions de Marie Pasteur au travail de Louis sont nombreuses et pourtant son visage et sa participation active à l’œuvre du scientifique

sont aujourd’hui encore peu connus. Des ateliers et des jeux vous proposent un voyage à travers le temps jusqu’à nos jours sous le signe de la parité.

A vous de percer le secret de Madame Pasteur et de ses consœurs.

Spectacle et impromptus

La compagnie CNEPUK déambulera toute la journée déguisée en drôle de personnage. Tendez l’oreille, ces derniers vous conteront des histoires.

Le soir, retrouvez-les à leur spectacle au Petit Théâtre de la Bouloie.

Selfie version XIXème siècle !

Un atelier photo sera mis à disposition avec des accessoires d’époque, venez prendre la pose pour immortaliser votre venue à l’événement.

sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr +33 3 81 66 20 99 https://www.univ-fcomte.fr/culture-et-sciences

A L’OBSERVATOIRE 41 Avenue de l’Observatoire Besançon

