Théâtre Sorano, le vendredi 3 décembre à 20:00

### Concert – Bachar Mar-Khalifé _« En prononçant le mot Beyrouth, je résonne entièrement, c’est quelque chose que je vis entièrement, en grand. »_ Bachar Mar-Khalifé est bien plus qu’un pianiste envoûtant. Compositeur, chanteur et multi-instrumentiste, sa musique est celle d’un homme libre ; un mélange éclairé et percutant de jazz, d’électro, de musique traditionnelle libanaise et de musique contemporaine, au confluent de l’Orient et de l’Occident. Il revient sur scène avec un splendide nouvel album en clair-obscur. Un vrai retour au pays natal. Car c’est dans la demeure familiale, une maison en pierre, isolée dans les montagnes du nord de Beyrouth, qu’il a voulu l’enregistrer en décembre 2019. Entouré de quelques instruments rares qui dormaient là depuis toujours, il l’a façonné dans l’urgence et le dépouillement rustique d’une création brute, au rythme des contestations populaires qui ébranlaient le pays, l’émotion à fleur de peau… Dans la maison, l’électricité coupe 2 fois par jour : On/Off. Une aventure sonore étrange, hypnotique et réjouissante, qui exacerbe les sens… ### ### Infos Pratiques : * Vendredi 3 décembre à 20h * Durée : 1h30

Tarifs : de 8€ à 22€

Culture

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T20:00:00 2021-12-03T21:30:00