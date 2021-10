“On ne se débarrassera pas du loup…” par Raphaël Larrère Musée d’histoire naturelle, 28 novembre 2021, Lille.

“On ne se débarrassera pas du loup…” par Raphaël Larrère

Musée d’histoire naturelle, le dimanche 28 novembre à 18:00

En lien avec l’exposition Ni méchant ni gentil du 19 mai 2021 au 9 janvier 2022 au Musée d’histoire naturelle de Lille. Capable de s’adapter à des circonstances inédites et de déceler les failles dans les dispositifs de protection des troupeaux, le loup s’ingénie à déjouer les prévisions que l’on peut faire sur son comportement. Mais il est aussi la bête à discorde : dès qu’il est là, tout le monde se chamaille et la querelle oppose, camp contre camp, ceux qui l’acceptent ou qui l’admirent et ceux qui n’en veulent à aucun prix. Comme on ne pourra pas éliminer les loups, il faudra bien faire avec. Après une « guerre de deux mille ans », on peut se demander si le temps n’est pas venu de négocier avec l’ennemi. Mais avant de former des diplomates capables de négocier les territoires avec les loups, il sera nécessaire de trouver des médiateurs permettant aux humains de se parler autrement que par invectives et d’échanger leurs connaissances scientifiques ou pratiques, leur savoir et leur savoir-faire.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Musée d’histoire naturelle 23 rue Gosselet – Lille Lille Lille-Centre Nord



