On joue à la Médiathèque ! Granville, 23 octobre 2021, Granville. On joue à la Médiathèque ! 2021-10-23 – 2021-11-06

Granville Manche Retrouvez une sélection de jeux de l’animathèque dans la salle vitrée pendant toute la durée des vacances.

Aux horaires d’ouverture. mediatheque@ville-granville.fr +33 2 33 50 34 09 https://mediatheques.granville-terre-mer.fr/ Retrouvez une sélection de jeux de l’animathèque dans la salle vitrée pendant toute la durée des vacances.

