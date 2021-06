ON EST LÀ – DÉFI ÉLOQUENCE#3 Auditorium des Capucins,Brest, 19 juin 2021-19 juin 2021, Brest.

ON EST LÀ – DÉFI ÉLOQUENCE#3

Auditorium des Capucins, Brest, le samedi 19 juin à 18:00

**ON EST LÀ**, c’est du théâtre et de l’aïkido avec 13 personnes au plateau. **ON EST LÀ**, c’est une épopée d’ateliers annulés, reportés, en plein air, à moitié, en stage intensif, tout transformés. **ON EST LÀ**, ça cause de ce qu’on a dans les entrailles – nous, jeunes de différentes racines et pluriels avenirs -. **ON EST LÀ**, quoi. Viens. _Avec_ Marin Quincapoix, Diane Pallier, Moussa Chabadi, Loukia Ahamada, Erik Szczesniak, Ambdi Rahamane, Egzon Shabani, Icham Elbouchtaoui, Loïc Levesque, Paul Le Moigne et Gwendal Lalancette. _Et_ Ida Hertu (mise en scène), Tanguy Le Vourc’h (aïkido), Lionel Jaffrès (régie video). _Partenaires et soutiens_ : DRAC Bretagne, la Maison du Théâtre, réseau des médiathèques de la ville de Brest, ville de Brest, PEPSE / CROUS, DRJCS préfecture du Finistère, Prévention Don Bosco Lambé-Europe, centre social Horizon.

Jauge limitée, entrée libre sur inscription.

THÉÂTRE ET AÏKIDO

