Olympiades Vertes Tours, 6 juillet 2022, Tours.

Olympiades Vertes

61 Avenue de Pont Cher Tours Indre-et-Loire ADT 37 SIT Centre-Val de LoireSIT Centre-Val de Loire

2022-07-06 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-31 17:30:00 17:30:00

Tours

Indre-et-Loire

Tours Indre-et-Loire Centre-Val de Loire France

EUR Retrouvez Corentin & Thomas, animateurs saisonniers à la Gloriette tout au long de l’été. Animations gratuites et sans réservation. Venez apprendre en vous amusant grâce aux Olympiades Vertes de la Gloriette. Au programme : jeu du béret « recyclage », course à l’aveugle, relais sur les gestes éco-citoyens, parcours du kangourou et plein d’autres activités ludiques… Qui sera la meilleure équipe et remportera le titre de Champions Vert ?

RDV Plaine des Jeux – A partir de 8 ans.

Venez apprendre en vous amusant grâce aux Olympiades Vertes de la Gloriette. Au programme : jeu du béret « recyclage », course à l’aveugle, relais sur les gestes éco-citoyens, parcours du kangourou et plein d’autres activités ludiques…

gloriette-animations@tours-metropole.fr +33 6 77 45 07 66

Retrouvez Corentin & Thomas, animateurs saisonniers à la Gloriette tout au long de l’été. Animations gratuites et sans réservation. Venez apprendre en vous amusant grâce aux Olympiades Vertes de la Gloriette. Au programme : jeu du béret « recyclage », course à l’aveugle, relais sur les gestes éco-citoyens, parcours du kangourou et plein d’autres activités ludiques… Qui sera la meilleure équipe et remportera le titre de Champions Vert ?

RDV Plaine des Jeux – A partir de 8 ans.

Gloriette

Tours

dernière mise à jour : 2022-06-27 par ADT 37 SIT Centre-Val de LoireSIT Centre-Val de Loire