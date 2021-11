Marseille La Place des Canailles (Les Dock Village) Bouches-du-Rhône, Marseille Oldskool Birthday Party La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Place des Canailles (Les Dock Village), le samedi 4 décembre à 19:00

La soirée de référence Hip Hop oldskool, funk, RnB « à l’ancienne » avec DJ Djel (fonky family) DJ Daz (IAM) Faf Larage MC K-méléon & Guest

A partir de 10,99€

La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille

2021-12-04T19:00:00 2021-12-04T02:00:00

