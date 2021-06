Okami et les quatre saisons du cerisier Caen, 6 août 2021-6 août 2021, Caen.

Okami et les quatre saisons du cerisier 2021-08-06 14:30:00 – 2021-08-06 Parc de la Fossette Boulevard Maréchal Juin

Caen Calvados

Dans le cadre de la journée famille d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie entre chien et loup propose une déambulation ludique pour les enfants.

Installés dans des poussettes spéciales, les enfants traversent les quatre saisons d’une année, entre musique, chansons, théâtre et arts plastiques, faisant plusieurs escales autour d’un grand arbre. Les accompagnants quant à eux, sont « régisseurs », car ils sont maîtres des déplacements et de différents effets de réalité augmentée, permettant aux enfants une expérience ludique et complète. Tous ensemble, les artistes s’élancent en une joyeuse cohorte autour du personnage d’Okami qui, aidé par ses amis Arbre, Escargot, Oiseau et Lune, finira par trouver ce qu’est demain.Pour le jeune public (enfants de 1 à 4 ans et leurs accompagnants)3 séances : 11h00, 14h30 et 16h30.Restauration sur place

© Pierre Acobas

