Théâtre Municipal de Nevers, le mercredi 27 octobre à 15:00

Depuis la nuit des temps, deux forces s’affrontent en un combat perpétuel, total et sans pitié. Ce choc de titans, cette lutte ancestrale, cette bataille qui perdure à travers les âges, ce n’est pas celle du bien contre le mal… C’est celle d’Oggy contre les cafards ! Et… c’est aussi celle de Saro & Alexinho, deux maîtres incontestés du beatbox qui vous proposent un voyage inédit, tout en musique, bruitages de bouche et humour à travers les époques du monde d’Oggy. Un rendez-vous tout public qui saura ravir les amateurs de films comme de musique. Des bandes-sons délirantes pour un dessin animé au rythme effréné́, qui a marqué toute une génération.

Ouverture de la billetterie à partir du 1er septembre 2021 à 10h

Ciné-concert par Saro et Alexinho [beatbox]

2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T16:00:00

