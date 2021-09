Odeurs et parfums – Leur étonnant pouvoir Saint-Malo, 8 octobre 2021, Saint-Malo.

C’est un roc… C’est un pic… C’est un cap !

Que dis-je c’est un cap ? C’est une péninsule!)>

Pour introduire ces journées consacrées aux odeurs et aux parfums, à Saint-Malo, ces vers de la tirade des nez de Cyrano de Bergerac s’imposaient. Pourtant, si le nez évoque l’odorat, sa longueur n’a évidemment rien à voir avec la perception des odeurs…

À l’instar des autres sens, l’odorat nous est précieux, comme ont pu le constater les personnes qui l’ont perdu, à cause du coronavirus. Comment fonctionne notre odorat ? Pourquoi trouvons-nous certaines odeurs délicieuses, d’autres pestilentielles ? À quoi servent les parfums ? Les spécialistes qui participeront à la septième édition des Rencontres de Saint-Malo nous feront découvrir beaucoup de choses passionnantes entre… Art et Science.

N’oubliez pas le vendredi 8 octobre à 20h15

le film documentaire “L’Odorat” sera projeté à la Grande Passerelle. Entre émotions et humour, ce voyage dans le monde des parfums et des senteurs vous conduira de la cueillette des fleurs odoriférantes à la chasse à la truffe en passant par la récolte du safran et autres épices. La perte de l’odorat révèle à quel point ce sens nous est précieux.

Programmation complète en téléchargement ci-dessous.

Programmation complète en téléchargement ci-dessous.

