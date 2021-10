Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde, Saint-Ciers-sur-Gironde Octobre rose : Personnelles projection et débat avec Valérie Anne Moniot Saint-Ciers-sur-Gironde Saint-Ciers-sur-Gironde Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Ciers-sur-Gironde

Octobre rose : Personnelles projection et débat avec Valérie Anne Moniot Saint-Ciers-sur-Gironde, 18 octobre 2021, Saint-Ciers-sur-Gironde. Octobre rose : Personnelles projection et débat avec Valérie Anne Moniot 2021-10-18 19:30:00 – 2021-10-18

Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde EUR 3.5 le 18 octobre la municipalité et l’association “EN SÉANCE TENANTE” vous proposent une animation “la vie en rose”, suivi du film Personnelles et un débat au cinéma le trianon en présence de la réalisatrice Valérie-Anne Moniot… le 18 octobre la municipalité et l’association “EN SÉANCE TENANTE” vous proposent une animation “la vie en rose”, suivi du film Personnelles et un débat au cinéma le trianon en présence de la réalisatrice Valérie-Anne Moniot… +33 5 57 32 70 81 le 18 octobre la municipalité et l’association “EN SÉANCE TENANTE” vous proposent une animation “la vie en rose”, suivi du film Personnelles et un débat au cinéma le trianon en présence de la réalisatrice Valérie-Anne Moniot… Mairie St Ciers dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Ciers-sur-Gironde Autres Lieu Saint-Ciers-sur-Gironde Adresse Ville Saint-Ciers-sur-Gironde lieuville 45.29152#-0.61466