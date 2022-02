Octobre Rose – Course pédestre « Hendaye en Rose » Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Octobre Rose – Course pédestre « Hendaye en Rose » Hendaye, 15 octobre 2022, Hendaye. Octobre Rose – Course pédestre « Hendaye en Rose » Fronton Gaztelu Zahar Allées Gaztelu Zahar Hendaye

2022-10-15 – 2022-10-15 Fronton Gaztelu Zahar Allées Gaztelu Zahar

Hendaye Pyrénées-Atlantiques L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Ligue Contre le Cancer du Sein. Marche de 5 km et course de 10 km. Départ et arrivée : Fronton Gaztelu Zahar. Inscription en ligne (t-shirt offert aux 400 premiers inscrits – dans la limite des stocks/tailles disponibles). L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Ligue Contre le Cancer du Sein. Marche de 5 km et course de 10 km. Départ et arrivée : Fronton Gaztelu Zahar. Inscription en ligne (t-shirt offert aux 400 premiers inscrits – dans la limite des stocks/tailles disponibles). L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Ligue Contre le Cancer du Sein. Marche de 5 km et course de 10 km. Départ et arrivée : Fronton Gaztelu Zahar. Inscription en ligne (t-shirt offert aux 400 premiers inscrits – dans la limite des stocks/tailles disponibles). Ville d’Hendaye

Fronton Gaztelu Zahar Allées Gaztelu Zahar Hendaye

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Fronton Gaztelu Zahar Allées Gaztelu Zahar Ville Hendaye lieuville Fronton Gaztelu Zahar Allées Gaztelu Zahar Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/

Octobre Rose – Course pédestre « Hendaye en Rose » Hendaye 2022-10-15 was last modified: by Octobre Rose – Course pédestre « Hendaye en Rose » Hendaye Hendaye 15 octobre 2022 Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Pyrénées-Atlantiques