Le Comité Local d’Accompagnement aux dépistages des cancers (composé de professionnels et de partenaires locaux) organise un ciné-débat sur la thématique du cancer du sein, le lundi 18 octobre, de 9h à 12h. Au programme : des stands d’informations, la diffusion du film “De plus belle” avec Florence Foresti puis un débat avec les professionnels de santé. C’est gratuit et ouvert à tous, mais sur inscription au 03.61.76.21.74 ou [inscription-prevention-cpam-flandres@assurance-maladie.fr](mailto:inscription-prevention-cpam-flandres@assurance-maladie.fr)

Ce ciné-débat, dans le cadre de la campagne octobre rose, est proposé par le CLA. Cinéma Les Lumières 1 rue de la gare 59280 armentières Armentières Nord

