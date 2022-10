Octobre Rose à Sos Sos Sos Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2022-10-15 – 2022-10-15

Salle des fêtes Pitouret

Sos

Lot-et-Garonne Sos 13h30 : inscriptions à la salle des fêtes au Pitouret

14h30 : randonnée en terres sotiates 10km

14h45 : circuit VTT ouvert à tous 25km

15h : concours de pétanque

15h : escape game

19h30 : repas pour tous

