39ème Foire à la Fraise, aux Fleurs et au Vin Sainte-Bazeille, dimanche 12 mai 2024.

39ème Foire à la Fraise, aux Fleurs et au Vin Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne

39ème Foire à la Fraise, aux Fleurs et au Vin. De nombreuses animations sont au programme Restauration et buvette sur place.

39ème Foire à la Fraise, aux Fleurs et au Vin. De nombreuses animations sont au programme Restauration et buvette sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12

fin : 2024-05-12

Au bourg

Sainte-Bazeille 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement 39ème Foire à la Fraise, aux Fleurs et au Vin Sainte-Bazeille a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Val de Garonne