La spectroscopie optique applicable en géoscience et en environnement. Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR), 29 mars 2023, Rennes. La spectroscopie optique applicable en géoscience et en environnement. Mercredi 29 mars, 10h00 Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Yi Mei LIU (IDIL Fibres Optiques), en partenariat avec Rémi MARSAC (CNRS, Géosciences Rennes), présentera ses savoirs-faire et solutions en spectroscopie optique applicables en géoscience et en environnement. Rémi Marsac présentera également le projet DOMMINO (Dissolved Organic Matter Monitoring with Innovative Optics), un développement instrumental terrain pour la détermination des propriétés acido-basiques de la matière organique dissoute par spectrométrie d’absorbance UV, et l’interaction avec notre société IDIL Fibres Optiques. Nous participons à DOMMINO par l’ingénierie et l’intégration de nos mini-spectromètres fibrés pour une solution embarquée, autonome et déployable sur le terrain. Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) Campus de Beaulieu, Bâtiment 14B, Salle de conférence Rennes 35703 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T10:00:00+02:00 – 2023-03-29T12:00:00+02:00

