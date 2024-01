Stage corps, voix, imaginaire : les outils de l’acteur / Adultes / Flora Diguet – Groupe Odyssée Théâtre du Cercle Rennes, 28 avril 2024, Rennes.

Du 2024-04-25 10:00 au 2024-04-28 18:00.

4 jours pour approfondir son jeu sur des notions précises telles que la présence physique et vocale, l’imaginaire et la capacité d’invention, la liberté au plateau. Au travers d’échauffements spécifiques, d’exercices d’adresse et de technique vocale, de jeux et d’improvisations cadrées, nous expérimenterons toutes les facettes de l’actorat.

Objectif : Que chaque interprète ressorte du stage avec une meilleure connaissance de « son acteur / actrice » à savoir ses forces, failles et singularités, toutes nécessaires à l’appropriation d’un rôle, et savoir les appréhender en étant fièr·e de soi ! Le format en journée permet d’éprouver des exercices au long cours et de sortir d’un cadre d’atelier à l’année.

Formée à l’ESAD du TNB à Rennes, Flora Diguet dispose de nombreux outils, méthodes et expériences à partager. Les pratiques amateures et professionnelles sont poreuses, aussi les exercices proposés seront en partie issus de formation professionnalisante. Le programme est néanmoins adapté à tout adulte amateur volontaire, aucun niveau ni prérequis n’est nécessaire puisque nous partons de vous.

Nombre maximum de participant·es : 12

Public adulte dès 18 ans.

Jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 avril 2024

