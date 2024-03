LET’S DANCE : REGGAETON Ubu Club Rennes, vendredi 26 avril 2024.

LET’S DANCE : REGGAETONFunk, disco, hip hop, tropicale… Depuis 2017, les fameuses soirées à thème Let’s Dance se sont imposées comme des nuits dansantes incontournables de l’Ubu.C’est le retour du printemps ! Préparez votre plus beau déhanché : le 26 avril, direction les Caraïbes, et plus précisément Puerto Rico, pour une nuit REGGAETON à l’Ubu. Venez danser sous les palmiers en compagnie de Digé M0m0, Repi del Mundo et Sugar Tantine.

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-26 à 23:00

Réservez votre billet ici

Ubu Club 1, rue St Helier 35000 Rennes 35