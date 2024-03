LA VALLEE DES DRAGONS COMEDIE DE RENNES Rennes, vendredi 26 avril 2024.

Ne soyez pas en retard pour assister au cours du professeur Tobias Lee’Zård qui vous racontera sa première rencontre avec des créatures mystérieuses.Tobias, jeune garçon curieux et ingénieux, a toujours rêvé de rencontrer des dragons. Un jour, il décide de partir pour La vallée magique, peuplée de créatures enchantées. Mais en arrivant sur place il ne trouve qu’un désert gelé. Sur son chemin, il rencontrera pourtant le plus petit dragon existant, qui lui demandera son aide pour sauver cette contrée autrefois si merveilleuse. Son aventure le mènera à rencontrer une famille de dragons des plus farfelue.Aiderez-vous le jeune Tobias à sauver cette vallée enneigée et à aider les créatures magiques à retrouver leurs maisons ?

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-26 à 15:00

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35