Depuis près de 30 ans, le Théâtre du centaure vit en symbiose avec les chevaux, au quotidien comme sur scène. Sitôt le rideau levé, des créatures mi-humaines, mi-animales, tels ces êtres fabuleux de la mythologie grecque apparaissent et nous enchantent. Après _Quand nous étions enfants_, accueilli à la Rose des vents en décembre 2019, où Manolo et Camille nous racontaient leurs enfances et leur parcours, nous retrouvons cette dernière en solo pour un nouveau tour de piste tout aussi onirique et poétique. NYX, du nom de la déesse de la nuit, narre les errances d’une femme dans un Paris nocturne et sauvage. Le plateau vide et obscur autorise toutes les projections mentales, tandis que des voix off narrent l’histoire, écrite par l’auteur et metteur en scène Fabrice Melquiot. Notre héroïne sort d’un immeuble où vit son amante. On comprend qu’une rupture a eu lieu. Camille est portée par Sombre, son étalon frison, telle une Amazone éperdue. Sur son chemin, elle rencontrera un loup, un lynx, un cerf et des hommes. Armée d’une grande canne blanche, elle livre alors un combat métaphorique contre elle-même et toutes les violences obstruant la parole féminine lors d’une aventure, forcément, débridée. **Dans le cadre de URBAIN.E.S** **Ce spectacle est programmé par La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole à La Condition Publique, à Roubaix (dans le cadre de son nomadisme).** _Administration et Production Théâtre du Centaure : Matthieu Paris, Charlotte Grünspan, Dominique Raybaud_ _Coproduction Château-Rouge, scène conventionnée Annemasse, La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, Théâtre Molière Sète, Scène nationale Archipel de Thau, Les Quinconces & L’Espal, Scène nationale Le Mans_

NYX narre les errances d’une femme dans un Paris nocturne et sauvage. Portée par son cheval, la fabuleuse Camille, telle une Amazone éperdue, livre un combat métaphorique pour la liberté.

