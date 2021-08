Numérique, le déclic écologique Maison des Arts de St-Herblain, 23 septembre 2021, Saint-Herblain.

2021-09-23

Consommation électrique des serveurs informatiques, impacts du visionnage de vidéos, multiplication des applis, processus de fabrication des objets numériques : l’impact écologique du secteur n’est plus à prouver.Alors que le développement du télétravail et de l’enseignement à distance, en ces temps de pandémie, accentuent encore la place du numérique dans nos vies quotidiennes, comment concilier ces usages et la protection de l’environnement ? Impact des changements de pratiques au niveau individuel, éducation au numérique, rôle des entreprises conceptrices et utilisatrices d’outils et de services, mais aussi régulation du secteur par l’État au nom de la protection de l’environnement : venez débattre avec nos invité·e·s des solutions pour un secteur numérique moteur de la transition écologique. Avec :Anne Rabot, experte au sein du collectif GreenIT.fr, membre d’ADN Ouest, conseil et pilotage de projet à BriGeek,Irénée Régnault, fondateur du blog “Mais où va le Web ?”, cofondateur de l’association “Le Mouton Numérique”, consultant,Franck Pramotton, consultant, membre de l’association “Les Shifters”, formateur à l’animation de la Fresque du Numérique. Dans le cadre de Nantes Digital Week

