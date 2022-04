Nuits Solaires Montrésor, 1 juillet 2022, Montrésor.

Nuits Solaires Montrésor

2022-07-01 22:00:00 – 2022-08-31 00:00:00

Montrésor Indre-et-Loire Montrésor

Les Nuits Solaires, c’est quoi ?

Parcours lumière sonorisé sur les rives de l’Indrois avec projection d’images sur la façade du château, à Montrésor.

Montrésor possède le label «Plus Beaux Villages de France». Chaque été, les habitants du village éclairent leur jardin, leur maison, avec les moyens du bord, rivalisant d’imagination… Ils vous invitent à flâner le soir le long des Balcons de l’Indrois pour découvrir Montrésor sous une autre nuit…

Des dizaines de guirlandes solaires flottent dans l’air, se reflètent dans l’eau et au-dessus, le village et son château, simplement beaux, seuls et uniques acteurs de ces Nuits Solaires…

nuitsolaire@orange.fr +33 6 08 05 39 64 https://www.montresorseraconte.com/

Montrésor

