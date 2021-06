Sisteron Sisteron Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Nuit Européenne des Musées : « La classe, l’œuvre » Sisteron Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron

Nuit Européenne des Musées : « La classe, l’œuvre » Sisteron, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Sisteron. Nuit Européenne des Musées : « La classe, l’œuvre » 2021-07-03 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-03 20:30:00 20:30:00 Musée Gallo-Romain 8 rue Saunerie

Sisteron Alpes de Haute-Provence Une opération qui permet aux élèves de devenir des passeurs de culture : la classe de CM1/CM2 a conçu un escape game « Sisteron et le trésor de César », saurez vous être à la hauteur pour relever le défi et acquérir le trésor de César en moins d’une heure ? Une opération qui permet aux élèves de devenir des passeurs de culture : la classe de CM1/CM2 a conçu un escape game « Sisteron et le trésor de César », saurez vous être à la hauteur pour relever le défi et acquérir le trésor de César en moins d’une heure ?

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Étiquettes évènement : Autres Lieu Sisteron Adresse Musée Gallo-Romain 8 rue Saunerie Ville Sisteron