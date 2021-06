Toulouse Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Haute-Garonne, Toulouse Nuit Européenne des Musées 2021 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, le samedi 3 juillet à 18:00

Au fil de la soirée retrouvez les différentes activitées : **Atelier – Les peintres en herbe** _jeune public 8 – 12 ans | 18h – 22h en continu_ Le MDR&D invite les jeunes de 8 à 12 ans à venir découvrir l’exposition temporaire Emmanuel Bornstein.Three Letters à travers un atelier artistique: Découvrez le parcours d’une résistante déportée au travers de ses archives, et exprimez votre ressenti grâce à la peinture, au dessin, au collage, …. **Mur d’expression – Les valeurs du MDR&D** _Tout public | 18h – 23h30 en continu_ Que ce soit par un mot, une phrase, un dessin …. venez exprimer ce que sont pour vous les valeurs de la Résistance et des Jours Heureux sur une fresque participative et citoyenne. **Blind Test – Le cinéma des années 40’** _Tout public | 19h_ Amusez-vous avec les affiches des films des années 40′. Animé par Lili Retro Treazures **Blind Test – La musique des années 40’** _Tout public | 21h_ Amusez-vous a identifier les chansons des années 40′ et leurs reprises parfois très contemporaine … d’Yves Montand à La Casa de Papel. Animé par Lili Retro Treazures **Visites flash – Exposition temporaire Emmanuel Bornstein. Three Letters** _Tout public | toutes les heures de 18h à 23h en continu_ Découvrez notre exposition temporaire avec un médiateur. **Visites flash de lectures commentées – Exposition permanente** _Tout public | toutes les heures de 18h30 à 23h30 en continu_ Découvrez notre exposition permanente à travers une oeuvre littéraire de la Seconde Guerre mondiale.

entrée libre

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00

