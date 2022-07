Nuit du tourisme Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Honfleur

Nuit du tourisme Honfleur, 22 octobre 2022, Honfleur. Nuit du tourisme

Vieille ville Honfleur Calvados

2022-10-22 18:00:00 18:00:00 – 2022-10-22 23:00:00 23:00:00 Honfleur

Calvados Les samedis d’octobre, le public est invité à (re)décourir les sites touristiques de l’estuaire à l’occasion de visites et d’animations originales, à la tombée de la nuit. Les Nuits du Tourisme sont le fruit d’un partenariat unique des offices de tourisme de l’estuaire de la Seine sous l’impulsion du Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine. Les samedis d’octobre, le public est invité à (re)décourir les sites touristiques de l’estuaire à l’occasion de visites et d’animations originales, à la tombée de la nuit. Les Nuits du Tourisme sont le fruit d’un partenariat unique des offices de… https://www.estuairedelaseine.fr/ Les samedis d’octobre, le public est invité à (re)décourir les sites touristiques de l’estuaire à l’occasion de visites et d’animations originales, à la tombée de la nuit. Les Nuits du Tourisme sont le fruit d’un partenariat unique des offices de tourisme de l’estuaire de la Seine sous l’impulsion du Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine. Pole métropolitain de l’Estuaire

Honfleur

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Honfleur Autres Lieu Honfleur Adresse Vieille ville Honfleur Calvados Ville Honfleur lieuville Honfleur Departement Calvados

Honfleur Honfleur Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/honfleur/

Nuit du tourisme Honfleur 2022-10-22 was last modified: by Nuit du tourisme Honfleur Honfleur 22 octobre 2022 Vieille ville Honfleur Calvados

Honfleur Calvados