Nuit du handicap Vierzon Vierzon Catégories d’évènement: Cher

Vierzon

Nuit du handicap Vierzon, 11 juin 2022, Vierzon. Nuit du handicap Vierzon

2022-06-11 – 2022-06-11

Vierzon Cher Avec la Nuit du handicap, depuis 5 ans les personnes en situation de handicap vous invitent à les rencontrer à Vierzon, lors d’un événement gratuit, festif et convivial. nuitduhandicap.vierzon@gmail.com +33 6 43 25 21 81 https://nuitduhandicap.fr/la-nuit-du-handicap-a-vierzon/ La nuit du hzndicap

Vierzon

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Vierzon Autres Lieu Vierzon Adresse Ville Vierzon lieuville Vierzon Departement Cher

Vierzon Vierzon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vierzon/

Nuit du handicap Vierzon 2022-06-11 was last modified: by Nuit du handicap Vierzon Vierzon 11 juin 2022 cher vierzon

Vierzon Cher