Langres Musée d'Art et d'Histoire Haute-Marne, Langres Nuit d’Orient Musée d’Art et d’Histoire Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Langres

Nuit d’Orient Musée d’Art et d’Histoire, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Langres. Nuit d’Orient

le samedi 18 septembre à Musée d’Art et d’Histoire

### Venez admirez ce spectacle de danse tournoyante inspirée par les derviches tourneurs. « Je vous invite au voyage à travers l’élégance qui vous transporte hors du temps Vous voilà en Orient, fasciné par ses mystères. Vous voilà enveloppé d’un parfum d’évasion et de la magie de ma danse tournoyante ». Danseuse professionnelle née en Haute Marne, Emmanuelle Fèvre est spécialiste de la danse des derviches tourneurs. Ses années d’apprentissage lui ont permis de maîtriser une technique exigeante, offrant ainsi la possibilité de « tourner ».

Gratuit. Réservation obligatoire.

Venez admirez ce spectacle de danse tournoyante inspirée par les derviches tourneurs. Musée d’Art et d’Histoire Place du Centenaire, 52200 Langres Langres Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T20:30:00;2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T21:30:00;2021-09-18T22:00:00 2021-09-18T22:30:00;2021-09-18T23:00:00 2021-09-18T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Langres Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée d'Art et d'Histoire Adresse Place du Centenaire, 52200 Langres Ville Langres lieuville Musée d'Art et d'Histoire Langres