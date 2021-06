Soustons Foyer Saint Bernard Landes, Soustons NUIT DES VEILLEURS A SOUSTONS Foyer Saint Bernard Soustons Catégories d’évènement: Landes

A l’occasion de la journée internationale de soutien aux victimes de la torture, et lors de la Nuit des Veilleurs initiée par l’ACAt, le groupe local invite pour un temps de prière sur le thème «Va avec cette force que tu as» (Jg6,14) le 25 juin 2021 de 18 h à19h à Dax, Monastère des Dominicaines, 62 rue Gambetta . et à **Soustons,** Foyer Saint Bernard, 10 avenue du Général De Gaulle.

Entrée libre dans le respect des gestes barrières

