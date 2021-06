28, boulevard J. Mermoz Eglise Sainte Anne 28, boulevard J. Mermoz, Loire-Atlantique NUIT DES VEILLEURS A SAINT NAZAIRE Eglise Sainte Anne 28, boulevard J. Mermoz Catégories d’évènement: 28

Eglise Sainte Anne, le vendredi 25 juin à 20:00

Soirée de prière œcuménique : Temps de prière, d’écoute de la Parole de Dieu, de méditation et de chants à partir de la phrase : «Va, avec cette force que tu as». Une action sera proposée à l’issue de la soirée : la signature de courriers en faveurs de défenseurs de droits de l’homme arbitrairement emprisonnés.

Entrée libre dans le respect des gestes barrières

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T20:00:00 2021-06-25T21:30:00

