Temple de l’Église Protestante unie, le samedi 26 juin à 17:00

Veillée oecuménique de prières, d’écoute de l’Écriture, de chants, de prières; Notre but: être en communion avec les victimes de la torture ainsi que de ceux et celles dont la dignité est bafouée à travers le monde

Entrée libre dans le respect des gestes barrières

Recueillement et sensibilisation aux victimes de tortures et de mauvais traitements Temple de l’Église Protestante unie 1 Avenue du Pré d’Orient – 78170 La Celle Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud Yvelines

2021-06-26T17:00:00 2021-06-26T18:30:00

