NUIT DES VEILLEURS A EVRY-COURCOURONNES Chapelle Notre Dame de l’Espérance, 25 juin 2021-25 juin 2021, 1 rue Frédéric CHOPIN. NUIT DES VEILLEURS A EVRY-COURCOURONNES

Chapelle Notre Dame de l’Espérance, le vendredi 25 juin à 18:30

Le groupe ACAT Val d’Orge invite les chrétiens de toutes confessions à le rejoindre pour un temps de prière œcuménique. Dans notre prière, nous porterons les victimes de la torture, de mauvais traitements en prison ou condamnés à mort, tout particulièrement les prisonniers que le groupe soutient par une correspondance régulière.

Entrée libre dans le respect des gestes barriières

Veillée de prières et de sensibilisation aux victimes de la torture Chapelle Notre Dame de l’Espérance EVRY COUROURONNES 1 rue Frédéric CHOPIN Courcouronnes Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T18:30:00 2021-06-25T20:00:00

