NUIT DES VEILLEURS A DIEPPE

Monastère Sainte Marie, le vendredi 25 juin 2021

Monastère Sainte Marie, le vendredi 25 juin à 20:00

Veillée à l’extérieur prés de la Croix du Monastère en présence du Père Abbé émérite de l’Abbaye du Bec Méditation de « VA avec la Force que je te donne » et intercession pour les victimes proposées par le National

Entrée libre dans le respect des gestes barriières

Veillée œcuménique de prières et de sensibilisation aux victimes de la torture Monastère Sainte Marie 22, chemin des meuniers Thibermont Martin Eglise Martin-Église Seine-Maritime

2021-06-25T20:00:00 2021-06-25T21:00:00

