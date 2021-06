Besançon Temple du St Esprit Besançon, Doubs NUIT DES VEILLEURS A BESANCON Temple du St Esprit Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Le début de la célébration est 17 h 30 ; la durée sera de l’ordre de 45 mn. Nous présenterons les 7 victimes recommandées et nous prierons pour elles; il sera proposé aux personnes présentes de signer un petit mot à l’attention de chacune des victimes ; une brève information sera donnée sur les victimes portées en 2020.

Entrée libre dans le respect des gestes barrières

Recueillement et sensibilisation aux victimes de tortures et de mauvais traitements Temple du St Esprit Besançon Besançon Doubs

