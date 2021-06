Entrelacs Eglise d'Albens Entrelacs, Savoie NUIT DES VEILLEURS A ALBENS ENTRELACS Eglise d’Albens Entrelacs Catégories d’évènement: Entrelacs

Eglise d’Albens, le vendredi 25 juin à 20:00

Veillée à l’aide d’un choix de textes et prières choisis parmis les suggestions du site, méditation et prières pour les victimes matérialisées par des bougies. Envoi de lettres. Invitations orales et par le service de communication de la paroisse.

Entrée libre dans le respect des gestes barrières

Recueillement et sensibilisation aux victimes de tortures et de mauvais traitements

2021-06-25T20:00:00 2021-06-25T22:00:00

