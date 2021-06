Agen Temple de l'Eglise Protestante Unie d'AGEN Agen, Lot-et-Garonne NUIT DES VEILLEURS A AGEN Temple de l’Eglise Protestante Unie d’AGEN Agen Catégories d’évènement: Agen

Temple de l’Eglise Protestante Unie d’AGEN, le samedi 26 juin à 19:00

La veillée est organisée par le groupe Acat-Agen. La célébration est présidée par Mgr Herbreteau, évêque d’Agen et par Mme Céline Bulourde, pasteure protestante d’Agen. C’est un moment de recueillement , de prière en faveur des victimes, un moment d’écoute de la Parole de Dieu.

Entrée libre dans le respect des gestes barrières

Recueillement et sensibilisation aux victimes de tortures et de mauvais traitements Temple de l’Eglise Protestante Unie d’AGEN 18, cours Victor Hugo 47000 AGEN Agen Lot-et-Garonne

2021-06-26T19:00:00 2021-06-26T20:30:00

