Alès Gard Mine Témoin Alès Gard Alès Angelica Pluc, hôtesse de marque, a été missionnée par la Nouvelle Société Minière. Son rôle ? Promouvoir le retour de l’exploitation des houillères françaises. Elle fera tout pour vous convaincre que le charbon est une énergie naturelle d’avenir !Pour Angelica ouvrir à nouveau les mines de charbon c’est faire revivre un patrimoine d’exception !Cette visite théâtralisée teintée d’humour noir et décalé vous plongera dans l’univers merveilleux de la Mine témoin !Une création de Noémie Machefer, comédienne pour l’association 1001 Mémoires.*Infos pratiques :- Rendez-vous le samedi 14 Mai 2022- Où? : Mine Témoin d’Alès- Quand? : Départs à 18h00, 19h30 et 21h00- Tarifs : 10 euros- Informations complémentaires et réservations auprès de la Mine Témoin, par téléphone au 04 66 30 45 15 ou par mail à contact@mine-tem oin.fr +33 4 66 30 45 15 Droits gérés

