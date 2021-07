Nuit des Etoiles 2021 île Charlemagne (base de loisirs), 6 août 2021, Saint-Jean-le-Blanc.

Nuit des Etoiles 2021

île Charlemagne (base de loisirs), le vendredi 6 août à 21:00

L’association AstroCentre Orléans vous invite à la Nuit des Étoiles 2021. Une vingtaine d’astronomes amateurs vous accompagneront dans votre découverte de l’astronomie. Cette année, place à la diversité liée à la richesse de l’actualité astronomique et spatiale ! Au programme : expositions, trois mini-conférences et observations du ciel. De quoi satisfaire votre curiosité ! Rendez-vous vendredi 6 août de 21h à 01h du matin à la Base de loisirs de l’île Charlemagne, sur la Plaine Ouest. Conformément aux dispositions sanitaires en vigueur, l’entrée sur le site de l’événement est soumise à la présentation d’un Pass Sanitaire valide (pour les majeurs) et d’un justificatif d’identité. Le port du masque est obligatoire. Entrée gratuite et sans réservation.

Gratuit et sans réservation. Pass sanitaire valide et justificatif d’identité. Masque obligatoire

Soirée découverte de l’astronomie et du ciel d’été

île Charlemagne (base de loisirs) Levée de la Chevauchée 45650 Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc Loiret



2021-08-06T21:00:00 2021-08-06T00:59:00