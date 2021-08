Marseille Théâtre de l'Oeuvre Bouches-du-Rhône, Marseille Nuit Des Artistes Du Monde Et De La Rue Théâtre de l’Oeuvre Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Nuit Des Artistes Du Monde Et De La Rue Théâtre de l’Oeuvre, 25 septembre 2021, Marseille. Nuit Des Artistes Du Monde Et De La Rue

Théâtre de l’Oeuvre, le samedi 25 septembre à 19:00

Le spectacle créé par les habitant.e.s de Belsunce rassemble à chaque édition des artistes de tous les horizons. Musiques du monde, poèmes, speed-painting… cet événement crée des rencontres inattendues entre différents arts et différentes cultures. Un véritable cabaret de partage et de paix entre tous. La thématique de cette édition sera « Musiques du monde ». Dans le cadre du Festival Théâtres des Quartiers Marseillais Prix libre | Réservation sur [https://theatre-oeuvre.com/reservation/](https://theatre-oeuvre.com/reservation/)

Prix libre

♫♫♫ Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T19:00:00 2021-09-25T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Théâtre de l'Oeuvre Adresse 1 rue Mission de France, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Théâtre de l'Oeuvre Marseille