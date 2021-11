Rabastens-de-Bigorre Petit Théâtre Hautes-Pyrénées, Rabastens-de-Bigorre Nuit de la Thermographie Petit Théâtre Rabastens-de-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

**Dans le cadre des “RENDEZ-VOUS DE LA RENOVATION ENERGETIQUE”, le Guichet RENOV’OCCITANIE HAUTES-PYRENEES, porté par le Département des Hautes-Pyrénées en partenariat avec la Communautés de communes Adour Madiran, organise le mercredi 8 décembre “La Nuit de la Thermographie” à Rabastens de Bigorre -** Lieu : Petit théâtre , 65140 Rabastens de Bigorre Horaire : 18h30 **De quoi s’agit-il ?** Cette balade nocturne sera ouverte à tous les habitants du territoire, pour visualiser les pertes d’énergie grâce à une caméra thermique. Un temps en salle est prévu pour présenter la thermographie ainsi que les grands principes de la rénovation thermique globale du logement et les dispositifs d’aides actuels. Un verre de l’amitié conclura les soirées. Le Guichet RENOV’OCCITANIE HAUTES-PYRENEES organise La Nuit de la Thermographie à Rabastens de Bigorre Petit Théâtre RABASTENS DE BIGORRE Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

