Nuit de la Chauve-souris Ferrière-Larçon, 25 juin 2022, Ferrière-Larçon.

Nuit de la Chauve-souris Ferrière-Larçon

2022-06-25 19:30:00 – 2022-06-25 23:30:00

Ferrière-Larçon Indre-et-Loire Ferrière-Larçon

Venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur ces fascinants animaux nocturnes ! Après une présentation en salle de la biologie et du mode de vie des chauves-souris de notre région, nous partirons à leur rencontre à l’aide de batbox dans les cavités de l’Espace Naturel Sensible de l’Éperon de Murat, protégées par le Conservatoire.

Prévoir lampe de poche, vêtements chauds et pique-nique.

Renseignements et inscription obligatoire avant le 24 juin à midi.

Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire, en partenariat avec le Groupe Mammalogique de Touraine, le Comité départemental de spéléologie, le Spéléo Club de Touraine et la Mairie de Ferrière-Larçon, dans le cadre de Nuit de la chauve-souris.

Après une présentation en salle de la biologie et du mode de vie des chauves-souris de notre région, nous partirons à leur rencontre à l’aide de batbox dans les cavités de l’Espace Naturel Sensible de l’Éperon de Murat, protégées par le Conservatoire. Inscription obligatoire avant le 24 juin à midi.

antenne37-41@cen-centrevaldeloire.org http://www.cen-centrevaldeloire.org/

Venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur ces fascinants animaux nocturnes ! Après une présentation en salle de la biologie et du mode de vie des chauves-souris de notre région, nous partirons à leur rencontre à l’aide de batbox dans les cavités de l’Espace Naturel Sensible de l’Éperon de Murat, protégées par le Conservatoire.

Prévoir lampe de poche, vêtements chauds et pique-nique.

Renseignements et inscription obligatoire avant le 24 juin à midi.

Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire, en partenariat avec le Groupe Mammalogique de Touraine, le Comité départemental de spéléologie, le Spéléo Club de Touraine et la Mairie de Ferrière-Larçon, dans le cadre de Nuit de la chauve-souris.

Ferrière-Larçon

dernière mise à jour : 2022-03-11 par