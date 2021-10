Nuit Centrale Verticale CentraleSupélec, 27 novembre 2021, Gif-sur-Yvette.

Le Week-end Centrale Vertical rassemble deux compétitions en un seul week-end : la Nuit Centrale Verticale le samedi et les Centrale Verticale Games le dimanche. La Nuit Centrale Verticale est une compétition étudiante de difficulté (escalade encordée, sur un mur) et de blocs (escalade sur des “blocs” de 4m de haut, sans corde). Elle se déroule en 2 phases : qualifications dans l’après-midi puis finales à partir de 19h ! Autour de la compétition des stands de nourriture/buvette vous ravitailleront et les activités et stands ludiques (kiné, initiation à l’escalade, crêpes, shows musicaux…) détendront concurrents comme spectateurs ! Les Centrale Verticale Games se déroulent le dimanche. Il s’agit d’une compétition de bloc uniquement, mais ouverte à tous ! La compétition se base sur le même principe : des qualifications puis des finales à 15h. Plusieurs professionnels nous font chaque année l’honneur de venir, garantissant des performances impressionnantes. Les stands et activités ludiques de la veille sont bien évidemment toujours de mise ! Venez profiter de l’ambiance inimittable du Week-end Centrale Vertical, qui fait de cet événement une compétition d’escalade pas comme les autres !

Entrée libre pour les spectateurs

La Nuit Centrale Verticale est un week-end de compétitions d’escalade ouvertes à tous (étudiants ou non) ! Au programme : escalade bien sûr mais aussi animations, crêpes, musique et bien plus encore !

CentraleSupélec 3 rue Joliot-Curie – Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Essonne



