Nuage Rouge Audincourt, 4 décembre 2022, Audincourt.

Nuage Rouge

2022-12-04 16:00:00 – 2022-12-04

0 EUR « ça y est, on avait conquis l’Amérique […], et moi, je participais à la nouvelle aventure du siècle : les grattes ciels ».

Jim, clarinettiste de jazz afro-américain, et Eagle indien de la tribu des Araphos, se recentrent sur un chantier à New-York.

Ils construisent des buildings à la sueur de leur front pour gagner un peu d’argent.

Un jour, Eagle invite son ami chez lui, dans le New Jersey, afin de participer à un nouveau chantier : celui du plus haut gratte ciel jamais bâti.

S’entame alors une reconnexion à la nature et aux belles choses.

Un conte narré par Nicolas Dufour, qui nous rappelle qu’il faut profiter de la vie et en prendre soin.

