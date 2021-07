Toul Médiathèque de Toul Meurthe-et-Moselle, Toul Nouvel inscrit ou lecteur curieux ? Visitez les bâtiments et les réserves de la médiathèque Médiathèque de Toul Toul Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Médiathèque de Toul, le samedi 18 septembre à 14:30

### Au cours de cette visite guidée, vous découvrirez les différents espaces et services de la médiathèque ainsi que son histoire. Les espaces publics et les moindres recoins de la médiathèque vous seront dévoilés. Une nouvelle option est disponible ! Des visites spécialement dédiées au fonds ancien sont possibles sur demande, veuillez nous contacter par mail.

Gratuit. Réservation obligatoire. Places limitées.

