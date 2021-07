Nouvel album de François Essindi En ligne, 29 août 2021, Ligné.

François Essindi est un artiste qui s’ embrouille au lieu de se débrouiller… C’ est pour cela aussi qu’ il a pris pour nom de Baptême Abakuya et que Étymologiquement parlant veut dire en Phonétique; (Abé, A KUI Ya!) (les temps sont gâtés ou le Mal a sévi…) Ce même nom désignant la Mascotte de la Danse Ozila au Sud Cameroun… L’ artiste Ekang passe à une vitesse supérieure et vide sa Mémoire pour ses Ancêtres, c’ est ainsi qu’ il publie dans ce CD de 14 Titres tous inédits et Instrumentaux… Afin de faire le Ménage dans son Vestiaire en l’ honneur à ses Ancêtres… Ce Cd Tag Ekang Music Experiences sortira Virtuellement et Physiquement le 29 Août 2021, suivi d’ un concert en Live et donc le lieu, la ville et l’ heure restent à déterminer… L’artiste lance ainsi un vibrant appel et programme des concerts de Tag Ekang Music Expériences avec ce CD. L’ artiste Ekang lance aussi un appel à toutes et tous les chanteurs désireux de le rencontrer sur seine ou en répétitions pour cette production musicale que vous pourrez acheter dès le 30 août 2021 à la Fnac, sur Internet sur tous les sites officiels de téléchargements légaux (Itunes, Amazon, et d’ autres distributeurs physiques et Virtuels qui vous seront annoncés. – * Un évènement annoncé dans l’Agenda du Collectif Musiques et Danses du monde en Ile de France. –

