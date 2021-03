NOUVEAUTÉ : LES ATELIERS DE LA RELANCE : SURMONTER LA CRISE ! Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis, 13 avril 2021-13 avril 2021, Ancenis-Saint-Géréon.

du mardi 13 avril au mardi 20 avril à Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis

Venez participer aux ateliers de la Relance pour vous donner des pistes de rebond afin de préserver ou relancer votre activité.

* **Atelier n°1 : Je repense et réadapte mon offre : le mardi 13 avril de 9h à 11h**

Réadapter mon offre ou inventer de nouvelles prestations ou un nouveau modèle économique avec un outil innovant « Le lean Canvas », associé à des techniques de créativité.

* **Atelier n° 2 : Tester mon pitch : le mardi 20 avril de 9h à 11h**

Cet atelier collectif et convivial vous permettra de vous entraîner à tester votre pitch auprès d’autres entrepreneurs. Vous repartirez avec leurs retours, leurs pistes d’amélioration et l’envie d’aller à la rencontre de vos prospects, prescripteurs et autres partenaires !

_Pré-requis : avoir préparé votre pitch (format 1 min à 1 min 30)._

**_Atelier au choix – limité à 6 participants – gratuit – sur inscription préalable obligatoirement._**

Ces ateliers sont proposés et animés par la BGE et cofinancés par la COMPA.

Gratuit, sur inscription préalable avant le 30 mars auprès de l’Espace Entreprendre en Pays d’Ancenis

Vous êtes un jeune entrepreneur ? Vous êtes impacté par la crise sanitaire et les périodes de fermeture ? Vous avez subi ou subissez une baisse d’activité liée au confinement ?

