du mercredi 14 juillet au dimanche 19 septembre

Inauguration des « profondeurs du manoir » avec une exposition photos de Christian Beaudin proposée par Vitalité Rurale. Visite libre du manoir « Arnodin », des principales salles de réception allant des profondeurs du manoir jusqu’au grenier, avec coup d’œil sur la toiture et son puits de lumières. Salle des ventes pour chiner petits objets de brocante ou d’antiquités. Ouverture mercredi 14 juillet de 15h à 19h Visite libre du Manoir des Tourelles, bâti au début du 20ème siècle par Ferdinand Arnodin, inventeur des ponts transbordeurs et spécialiste des ponts suspendus. Exposition dans les profondeurs du m… Manoir des Tourelles 1 rue Ferdinand Arnodin, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire

