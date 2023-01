Nouveau Cirque Zavatta Pau, 14 février 2023, Pau .

Nouveau Cirque Zavatta

Parking de la caserne Bernadotte Rue Ambroise Bordelongue Pau Pyrénées-Atlantiques Rue Ambroise Bordelongue Parking de la caserne Bernadotte

2023-02-14 – 2023-02-22

Rue Ambroise Bordelongue Parking de la caserne Bernadotte

Pau

Pyrénées-Atlantiques

25 25 EUR En 1978, Achille Zavatta, le plus célèbre des clowns français crée son propre cirque. A partir de là, le cirque Zavatta deviendra le plus célèbre et le plus apprécié des cirques dans l’hexagone.

A l’occasion de sa nouvelle tournée, le nouveau cirque Zavatta présente son nouveau spectacle « TOUS AU CIRQUE » alliant le prestige et la renommée de l’enseigne Zavatta.

2 heures de spectacle inédit pour un moment unique de féerie, sensations, rires et émotions sont maîtres mots de cette édition.

Mardi 14 février : 15h & 18h

Mercredi 15 février : 14h30 & 17h30

Jeudi 16 février : 16h

Vendredi 17 février : 15h & 18h

Samedi 18 février : 15h & 18h

Dimanche 19 février : 14h30 & 17h30

Mardi 21 février : 18h & 20h

Mercredi 22 février : 15h

