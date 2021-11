Notes de Comtois Arc-et-Senans, 18 décembre 2021, Arc-et-Senans.

Notes de Comtois Salle polyvalente 28, grande Rue Arc-et-Senans

2021-12-18 – 2021-12-18 Salle polyvalente 28, grande Rue

Arc-et-Senans Doubs

L’association Music Chaux et ses vingt trublions musiciens comédiens vous présentent un tout nouveau spectacle ludique et éducatif « NOTES DE COMTOIS ». De la Berthe de Joux à Aldebert, en passant par le président Grévy, Pasteur, la famille Peugeot ou encore Victor Hugo, cette troupe souhaite à travers ce spectacle vous faire voyager dans le temps en vous présentant tous les grands hommes et femmes de Franche-Comté qui ont marqué l’histoire de notre région.

Grâce à une voiture un peu particulière, vous allez, durant 1H45 faire un voyage plein de péripéties qui allie théâtre, musiques et projections. Le programme musical est complet mais aussi varié. Il se rapproche des personnages évoqués tout en animant le travail théâtral réalisé sur scène. Un spectacle très original à ne pas manquer pour mieux connaître les personnages célèbres de notre région.

Spectacle tout public. Entrée libre.

http://ohpc.musique.free.fr/

