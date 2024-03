Nos chemins Chapelle de la Visitation Limoges, samedi 30 mars 2024.

Kathleen Missud, photographe, met en lumière des parcours, des savoir-faire. Camille Lorgue, biographe et rédactrice, met sa plume au service de la vie. Ensemble, elles ont créé “Nos chemins”, et donnent la parole à sept habitant.es de la Haute-Vienne ayant vécu un changement de vie. Le projet a pour volonté de permettre à ces personnes de mettre des mots, de porter un nouveau regard sur leur parcours et de rendre visible leurs histoires. Il s’agit ici, à travers ces histoires singulièrement universelles, de briser des silences, créer des échos, sensibiliser, questionner, aider. Dans le cadre de la Culture au grand jour. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 08:30:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Chapelle de la Visitation 11 Rue François Chenieux

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

